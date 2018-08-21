В июле этого года монгольский тугрик ослабел к китайскому юаню на 0,1 проц.

Улан-Батор, 21 августа / Синьхуа / — В июле текущего года монгольский тугрик по номинальному курсу ослабел на 0,1 проц. к китайскому юаню по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Национальный статистический комитет Монголии.

Средний номинальный курс тугрика к юаню в июле составил 366,54 тугриков за один юань, поднявшись на 10,41 тугрик против аналогичного периода предыдущего года.

За тот же период тугрик укрепился к российскому рублю на 3,4 проц.

Средний курс монгольского тугрика к российскому рублю в июле составил 39,14 тугриков за рубль, опустившись на 1,38 тугриков против аналогичного периода прошлого года. —0—