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В июле этого года монгольский тугрик ослабел к китайскому юаню на 0,1 проц.
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В июле этого года монгольский тугрик ослабел к китайскому юаню на 0,1 проц. 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 21 августа /Синьхуа/ — В июле текущего года монгольский тугрик по номинальному курсу ослабел на 0,1 проц. к китайскому юаню по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Национальный статистический комитет Монголии.
Средний номинальный курс тугрика к юаню в июле составил 366,54 тугриков за один юань, поднявшись на 10,41 тугрик против аналогичного периода предыдущего года.
За тот же период тугрик укрепился к российскому рублю на 3,4 проц.
Средний курс монгольского тугрика к российскому рублю в июле составил 39,14 тугриков за рубль, опустившись на 1,38 тугриков против аналогичного периода прошлого года. —0—
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