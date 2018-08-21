Центральный банк Австралии продемонстрировал оптимистичный настрой на экономику

21 августа — PROCOMP.INFO. Центральный банк Австралии продемонстрировал оптимистичный настрой на экономику, но подчеркнул необходимость сохранения процентных ставок на рекордно низком уровне, поскольку он надеется на дальнейшее снижение уровня безработицы и оживление роста заработной платы и инфляции.

Совет резервного банка Австралии (РБА) согласился, что следующий шаг в денежной ставке, скорее всего, будет увеличиваться, но не увидел «веские аргументы» для краткосрочного сдвига, свидетельствуют протоколы вторника, проведенные в августе.

Члены отметили, что недавнее укрепление рынка труда, увеличение минимальной заработной платы и обещание сокращения личных налогов помогли уменьшить некоторую неопределенность в отношении перспектив потребления домашних хозяйств.

РБА ожидает роста заработной платы, так как уровень безработицы падает до 5 процентов, с 5,3 процента в настоящее время. Однако собственные прогнозы РБА не видят, что произойдет до 2020 года.

Последний показатель РБА снизился до 1,5% в августе 2016 года, закрепив самый длинный период без изменений в современной истории.

Банк провел некоторое время, обсуждая последствия сильной засухи, которая поражает обширные участки пастбищ и посевных земель в Восточной Австралии.

РБА отметил, что засуха нанесла ущерб срокам сбора урожая сельскохозяйственных культур, особенно в новом Южном Уэльсе и Квинсленде, и привела к увеличению показателей убоя.

«Члены отметили, что вероятность события Эль-Ниньо, которое, как правило, связано с низким количеством осадков в Восточной Австралии, увеличилась в течение 2018 года, что подразумевает риски снижения прогнозов производства и экспорта сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.

Засухи не редкость в Австралии, каждые 8-9 лет, по данным исследования Банка Содружества Австралии.

Сельскохозяйственный сектор составляет всего 2 процента от валового внутреннего продукта Австралии в размере 1,8 триллиона долларов США, и экономисты обычно ожидают, что 0,2-0,5 процентного пункта ударят по экономическому росту от падения производства в сельском хозяйстве.

«Хотя влияние может быть значительным, падение производства в сельском хозяйстве никогда не было достаточно большим, чтобы сорвать экономику, движущуюся приличными темпами», — сказал главный экономист ЦБА Майкл Блайт в записке.

«Таким образом, засуха может ослабить общий рост в 2018/19 годах, но австралийская экономика, по-прежнему, вероятно, будет иметь хороший результат в целом».

Обнадеживает то, что цены на пшеницу и другие зерновые выросли в последние недели, в то время как экспорт сельскохозяйственной продукции в этом году держался хорошо. Между тем, Производство мяса подскочило, так как фермеры, изо всех сил пытаясь прокормить скот, увеличивая показатели убоя.

Данные по ВВП во втором квартале должны быть представлены в начале сентября и, вероятно, покажут прочную динамику после оживленного 3,1 процента годовых в первом квартале. РБА прогнозировал, что в этом и следующем году экономический рост будет в среднем чуть выше 3 процентов.