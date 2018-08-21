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ФРС США поможет рублю укрепиться
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Глава ФРС США поможет рублю укрепиться к концу недели 

Российская Газета 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Доллар под занавес недели имеет шанс немного скорректироваться, что даст возможность российскому рублю отступить вниз от токсичной отметки 68 за доллар. Это станет возможным после выступления главы ФРС США.
Владимир Рожанковский, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
— На текущей неделе индивидуальные факторы рубля отступят на задний план по сравнению с ситуацией вокруг американского доллара и его продолжающейся войны против валют развивающихся рынков.
Напомним, что одновременно с рублем на прошедшей неделе падали турецкая лира, польский злотый, венгерский форинт, шведская крона и даже — хоть и не столь существенно — собственно, евро, подешевевший до 1,444, хотя минимум за этот период был на уровне 1,139 евро за доллар.
Российский календарь относительно пуст. И поскольку Банк России прекратил закупки валюты в резервы ввиду повышенной волатильности рубля, мы не ожидаем каких-либо конкурирующих внутренних факторов, которые бы могли выступить в связке со внешними и усилить падение рубля.
В той же мере, отсутствуют по причине традиционного августовского затишья и позитивные внутренние факторы. Впрочем, все же ухудшает позиции рубля временное сужение ликвидности в финансовой системе, связанное с тем, что банк ВТБ предоставил 2 млрд долларов катарскому фонду QIA на покупку акций "Роснефти" из пакета, приватизированного в декабре 2016 года. Напомним, что изначально финансировать эту сделку взялся итальянский Intesa SaoPaolo, но вскоре вышел из нее.
Небольшая интрига может появиться в связи с запланированным на пятницу выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла с ежегодным отчетом в Джексон Хоуле. По рынку гуляют упорные слухи, что Пауэлл все-таки воздержится от прежней твердой риторики в пользу безусловности взятого курса на ужесточение кредитно-денежной политики, а это значит, что перегретый доллар под занавес недели имеет шанс немного скорректироваться, что даст возможность российскому рублю отступить вниз от токсичной отметки 68 за доллар.
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