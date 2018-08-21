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ВВП Польши в третьем квартале достигнет 4,5-5 проц. — министр
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ВВП Польши в третьем квартале достигнет 4,5-5 проц. — министр 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Варшава, 21 августа /Синьхуа/ — Рост ВВП Польши в третьем квартале 2018 года составит порядка 4,5-5 проц. С таким прогнозом выступил в понедельник министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский.
По его словам, об этом свидетельствует, в частности, опубликованный 20 августа доклад Центрального статистического управления Польши о ситуации в индустрии. «Рост промышленного производства на 10,3 проц. в годовом исчислении в июле, по моему мнению, предвещает дальнейший рост всей экономики», — сказал министр, добавив, что хорошие данные являются результатом эффективной реализации правительственной Стратегии ответственного развития, одним из свидетельств чего являются растущие темпы инвестиций.
Е. Квецинский также отметил, что в настоящее время инвестиции на сумму 330 млрд злотых /88 млрд долларов/ осуществляются при поддержке софинансирования ЕС, при этом вклад Польши составляет около 130 млрд злотых /34,7 млрд долларов/. «Готовятся и запускаются дальнейшие государственные инвестпроекты, в том числе связанные со строительством многоквартирных домов и развитием местных дорожных сетей», — отметил он.
По оценке Е. Квецинского, положительная динамика сохранится и во втором полугодии. Стабилизация темпов роста ВВП на уровне 4,5 или даже 5 проц. была бы, по мнению министра, желательной для экономики. «С одной стороны, это показывает, что рост является устойчивым и имеет три движущие силы — потребление, инвестиции и экспорт. С другой стороны, это защищает от перегрева и позволяет поддерживать экономику на пути устойчивого развития», — заключил он. —0—
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