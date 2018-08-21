В июле с.г. зафиксирован новый рекорд по объему стоимости полученных Тайванем заказов из материковой части Китая

Тайбэй, 21 августа / Синьхуа / — В июле с.г. стоимость экспортных заказов тайваньских товаров из материковой части Китая и Сянгана достигла рекордных 10,95 млрд долларов США, что на 12,5 проц. больше, чем в июле 2017 года, согласно опубликованным в понедельник данным экономического ведомства Тайваня.

Согласно данным, второй рекордный показатель зафиксирован в сумме заказов с материковой части Китая за январь-июль текущего года, достигшей 75,39 млрд долл. США при увеличении на 12,2 проц. в годовом выражении.

За первые семь месяцев с.г. на общий объем экспортных заказов тайваньских товаров в размере 280,24 млрд ам. долл. из США, Европы, стран АСЕАН и Японии пришлось 76,89 млрд, 51,88 млрд, 28,47 млрд, 16,10 млрд в американской валюте с ростом показателя на 5,2 проц., 4,6 проц., 2,6 проц. и 5,8 проц. соответственно. -0-