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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов в долларах США
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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов в долларах США 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных депозитных продуктов в долларах США, согласно исследованию портала Сравни.ру. В ходе исследования анализировались предложения московских банков (из Топ-30 по объёму привлечённых вкладов) со следующими параметрами: сумма вклада — 10 тыс. долларов США, срок — 1 год (360–370 дней).
В десятку лучших вкладов вошел срочный вклад УРАЛСИБа «Доход». Процентная ставка с учетом капитализации процентов при размещении 10 тыс. долларов США на срок 367 дней составит 1,71%.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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