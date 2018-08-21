В Набережных Челнах планируют расширить производство гофрокартона 

Ильмир Сабиров, возглавляющий ООО «Набережночелнинская КБФ», представил проект создания производства бумаги, используемой для выпуска гофрокартона. По словам руководителя КБФ, предприятие на сегодняшний день испытывает дефицит качественной бумаги для гофрирования. Введение в эксплуатацию нового оборудования позволит обеспечить стабильную работу гофропроизводства.
Компания намерена вложить в расширение производства 7,7 млн рублей собственных средств. Общая стоимость реализации этого проекта — около 97,7 млн рублей. Ранее сообщалось, что руководство КБФ планирует в текущем году вложить в модернизацию действующего оборудования и расширение производства порядка 2,8 млрд рублей. Среди прочего, эти средства будут направлены на совершенствование КДМ и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Ожидается, что по итогам года предприятие на 4% увеличит выручку от реализованной продукции.