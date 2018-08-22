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Как США завоевывают место на мировом рынке нефти
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Как США завоевывают место на мировом рынке нефти 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика» США становятся все более влиятельным игроком на рынке нефти. Неудивительно, что Штаты активно пытаются получить долю рынка путем геополитического давления на конкурентов.
На этой стало известно, что в апреле этого года нефтяные терминалы Техаса впервые отправили на экспорт больше нефти, чем импортировали. Более того, если в апреле экспорт превосходил импорт на 15 тыс. баррелей в сутки, то уже в мае показатель вырос до впечатляющих 470 тыс. баррелей в сутки.
[КАРТИНКА] Oilprice.com [/КАРТИНКА] Общий же объем экспорта нефти из США в мае достиг рекордной отметки в 2 млн баррелей в сутки, при этом доля Хьюстон-Галвестона в общем объеме составляет 70%. Для сравнения, в середине прошлого года его доля составляла примерно 50%.
Основная часть экспорта сырой нефти из района Хьюстон-Галвестон направлялась в Китай, Канаду, Италию и Великобританию, причем экспорт в Китай составлял в среднем 300 тыс. баррелей в день в июне и июле. Однако в этом месяце ни один груз сырой нефти не был загружен для Китая. По данным СМИ, на фоне растущей напряженности в торговле между Вашингтоном и Пекином.
Впрочем, мы уже видели сообщения о том, что Китай приостанавливает закупки нефти у США, и здесь нет ничего удивительного.
Вместе с тем, стоит отметить еще один любопытный момент. Техас в обозримом будущем может стать крупнейшим производителем нефти после России и Саудовской Аравии, такие оценки дают аналитики HSBC. Если их расчеты окажутся верными, то штат будет добывать в 2019 г. около 6 млн баррелей в сутки.
Эксперты RBC дают еще более оптимистичную оценку. Они полагают, чтоб добыча в Техасе будет превысил 6,5 млн баррелей в день в течение следующих семи-десяти лет. Однако не все настроены оптимистично.
Скептики считают, что бум сланцевой добычи в Техасе достигнет пика на гораздо более низких уровнях, чем 6 млн баррелей в сутки, не в последнюю очередь из-за значительной долговой нагрузки многих сланцевых компаний.
Впрочем, пока мы наблюдаем растущий тренд. Добыча нефти в штате за 12 месяцев (по июнь) выросла на 27% до 4,3 млн баррелей в сутки, такие данные приводятся в последнем докладе Техасского альянса производителей. Это составляло 40% от общего объема США за этот месяц. [ВИДЕОВРЕЗКА] В настоящее время США могут добывать газ, который еще несколько лет назад добыть не могли, так что сейчас Штаты номер один в этом вопросе и не бояться конкуренции с «Северным потоком -2». Об этом Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции. [/ВИДЕОВРЕЗКА] На этом фоне стоит вспомнить некоторые действия США на геополитической арене. Санкции в отношении Ирана, например, вполне укладываются в общую картину. Штаты закрывают один из регионов поставок нефти в Европу и навязывают Старому Свету поставки свои углеводородов.
Схожая ситуация и со сланцевым газом. Президент США Дональд Трамп не скрывает, что все попытки заблокировать строительство Северного Потока-2 — ни что иное, как желание поставлять свой газ в Европу, правда, для этого европейцы должны еще построить за свои деньги терминалы, принимающие данный вид топлива.
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