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США продадут 11 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов
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США продадут 11 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
Такое решение приняло Министерство энергетики страны.
Заявки на приобретение нефти с заводов штатов Техас и Луизиана будут приниматься до 28 августа. Поставки начнутся в октябре и ноябре, уточняется в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.
Минэнерго США должно продать 25 миллионов баррелей сырой нефти из стратегических резервов страны в течение трех финансовых лет (в США наступает 1 октября), начиная с 2017 года, а также 58 миллионов баррелей за восемь лет, начиная с 2018 года.
В понедельник вечером стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавляла 0,18%, поднявшись до 71,96 доллара за баррель.
Это происходило на фоне опасений вокруг санкций США против Ирана. Вашингтон ранее принял решение выйти из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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