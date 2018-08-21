США продадут 11 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов

Заявки на приобретение нефти с заводов штатов Техас и Луизиана будут приниматься до 28 августа. Поставки начнутся в октябре и ноябре, уточняется в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС

Минэнерго США должно продать 25 миллионов баррелей сырой нефти из стратегических резервов страны в течение трех финансовых лет (в США наступает 1 октября), начиная с 2017 года, а также 58 миллионов баррелей за восемь лет, начиная с 2018 года.

В понедельник вечером стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавляла 0,18%, поднявшись до 71,96 доллара за баррель.

Это происходило на фоне опасений вокруг санкций США против Ирана. Вашингтон ранее принял решение выйти из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.