Курс евро превысил 79 рублей

Доллар впервые с 13 августа поднялся выше 68 рублей.

Российский рубль продолжает терять свои позиции на Московской бирже . Падение происходит на фоне роста котировок нефти.

Курс евро вырос на 1,5% и пробил отметку 79 рублей. Такого показателя европейская валюта не достигала с 11 апреля прошлого года.

При этом октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,8% до 73,93 долларов за баррель.

В свою очередь доллар стремительно движется вверх. Американская валюта прибавила 1,09% до 68,01 рублей, побив рекорд 13 августа текущего года.