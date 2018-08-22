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Курс евро превысил 79 рублей
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Курс евро превысил 79 рублей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Доллар впервые с 13 августа поднялся выше 68 рублей.
Российский рубль продолжает терять свои позиции на Московской бирже. Падение происходит на фоне роста котировок нефти.
Курс евро вырос на 1,5% и пробил отметку 79 рублей. Такого показателя европейская валюта не достигала с 11 апреля прошлого года.
При этом октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,8% до 73,93 долларов за баррель.
В свою очередь доллар стремительно движется вверх. Американская валюта прибавила 1,09% до 68,01 рублей, побив рекорд 13 августа текущего года.
ТК «Звезда»: последние новости
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