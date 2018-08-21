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Эксперт рассказал, как пошлины Китая и США отразятся на мировой экономике
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Эксперт рассказал, как пошлины Китая и США отразятся на мировой экономике 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: Прайм
ПЕКИН, 21 авг — РИА Новости. Новые взаимные пошлины США и КНР, которые должны вступить в силу 23 августа, усложнят торговые отношения двух стран и могут привести к существенным убыткам для всей мировой торговли, заявил РИА Новости заместитель директора института по исследованиям Америки и Океании китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества при министерстве коммерции КНР Чжоу Ми.
США 23 августа введут новые пошлины на ряд китайских товаров объёмом в 16 миллиардов долларов, Китай ответит на действия американской стороны симметрично. Пошлины Китая на американские товары вступят в силу через минуту после соответствующего шага США.
"Новые пошлины США в 25% на второй список китайских товаров на общую сумму 16 миллиардов долларов должны на днях вступить в силу, этот шаг американской стороны приведёт к симметричным ответным мерам Китая и в значительной степени усложнит торговые отношения двух стран", — заявил Чжоу Ми.
По его словам, «поведение США не облегчит напряжённость и тревожные настроения на рынке, приведёт к тому, что и предприятия, и потребители обеих стран столкнутся с ещё большей неопределённостью при принятии решений и оценок».
Он подчеркнул, что «подобные действия не только окажут влияние на экономическое и социальное развитие двух государств, как двух крупнейших экономик мира и важных торговых партнёров, но также приведут к перестройке и перерегулировке международных производственных цепочек, что влечёт за собой крупные материальные убытки».
"Торговая война не принесёт никому пользы, а применение мер принудительного правительственного вмешательства нарушает закономерности и порядок рынка, это необходимо как можно раньше прекратить", — заявил аналитик.
Министерство финансов Китая вечером 8 августа опубликовало второй список импортируемых из США товаров, на которые 23 августа начнут действовать 25-процентные таможенные пошлины, список включает различные автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.
Заявление стало ответом на решение США повысить ввозные тарифы на китайские товары объемом 160 миллиардов долларов. При этом Китай придерживается позиции о необходимости урегулировать торговую войну путем переговоров и постоянно заявляет о том, что торговые трения усугубляются именно американской стороной, в то время как Пекин вводит лишь ответные меры в качестве защиты своих законных прав и интересов.
Ранее стало известно, что делегация из Пекина во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем и чиновники США во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом встретятся 22-23 августа.
Комментируя планируемые на 22-23 августа двусторонние торговые переговоры Китая и США, Чжоу Ми выразил надежду, что «они смогут принести больше хороших новостей для рынка, снизить уровень неопределённости, обеспечат поддержку для хрупкого процесса восстановления мировой экономики и глобальной торговли».
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