США и Китай повышают тарифы: к чему это приведет?

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». В то время как многие товары, импортируемые в США, не облагаются пошлиной, американские импортные тарифы составили до $33,1 млрд в прошлом году, или около 1,4% от общей стоимости всех импортируемых товаров, сообщает CNBC со ссылкой на данные Pew Research Center.

Фото: EPA-EFE/WU HONG

Это означает, что импортные пошлины США одни из самых низких в мире, отметила американская исследовательская организация.

Тем не менее многие экономисты утверждают, что повышение тарифов может нанести ущерб не только странам, на которые распространяются пошлины США, но и самой американской экономике.

"Любое торговое ограничение приведет к сокращению торговли, и это не будет хорошо для Китая и, очевидно, не будет хорошо для США в долгосрочной перспективе", — сказал CNBC экономист из Университета Южной Калифорнии Хашем Песаран.

В 2017 г. США импортировали китайскую продукцию на сумму $505 млрд

Ряд американских компаний заявили, что повышение тарифов наносит ущерб их бизнесу и приводит к росту цен для потребителей.

"В конце концов вы становитесь менее эффективными экономически, и поэтому все так или иначе пострадают от этого", — отметил Песаран.

Как сообщали «Вести. Экономика», в начале августа Пекин обнародовал список товаров из США на сумму $60 млрд, на которые будут введены повышенные пошлины. Это стало ответом на намерение Вашингтона ввести дополнительные пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров на $200 млрд

Обе стороны уже ввели пошлины на товары стоимостью $34 млрд, планируется введение пошлин на импортируемую продукцию еще на $16 млрд

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил о рисках повышенных пошлин.

"Глобальная торговля находится под угрозой. Независимо от того, называете ли вы нынешнюю ситуацию торговой войной или нет, безусловно, первые выстрелы были произведены", — заявил он.

"Ситуация крайне серьезная. Взаимные торговые ограничения не могут быть новой нормой. Продолжающаяся эскалация чревата серьезными экономическими последствиями…, сильнее всего пострадают беднейшие", — добавил глава ВТО.