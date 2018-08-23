Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.191,70 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,96%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.174,70 долл. и сопротивление — на 1.202,20 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,63% и торгуется на отметке 95,60 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре снизился на 1,86%, достигнув отметки 14,475 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре снизился на 1,14%, дойдя до уровня 2,643 долл. за фунт.