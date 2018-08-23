Ещё
Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.88
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
74.75
–0.07 Золото
1185.40
+0.00 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1540
+0.0128
10.08
1.1412
22.08
17.08
13.08

Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в четверг.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.191,70 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,96%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.174,70 долл. и сопротивление — на 1.202,20 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,63% и торгуется на отметке 95,60 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре снизился на 1,86%, достигнув отметки 14,475 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре снизился на 1,14%, дойдя до уровня 2,643 долл. за фунт.
Investing.com Россия: последние новости
Центробанк поставил валюту на паузу Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,19% Курс доллара США вырос после выхода протокола августовского заседания ФРС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золото тянет на дно: Россия потеряла миллиарды199
Валютная вакханалия: чего ждать от рубля222
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Россия откажется от доллара589
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение