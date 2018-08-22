Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.201,80 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,15%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.161,40 долл. и сопротивление — на 1.204,60 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,00% и торгуется на отметке 95,13 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре снизился на 0,04%, достигнув отметки 14,760 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре вырос на 0,07%, дойдя до уровня 2,688 долл. за фунт.