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Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов
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Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.200,50 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,49%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.161,40 долл. и сопротивление — на 1.201,30 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,27% и торгуется на отметке 95,42 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 0,78%, достигнув отметки 14,785 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре вырос на 0,34%, дойдя до уровня 2,675 долл. за фунт.
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