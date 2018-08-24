Золото дорожает после падения цены почти на 1% днем ранее

Стоимость золота в пятницу утром коррекционно повышается после существенного снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара, или 0,07%, до 1194,8 доллара за тройскую унцию. В четверг золото подешевело на 0,8%, до отметки 1194 долларов за унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,08% — до 14,54 доллара за унцию.

В четверг драгоценный металл оказался под давлением из-за роста курса доллара к мировым валютам после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором инвесторы увидели сигнал к скорому повышению ставки. В пятницу индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,16%, до 95,51 пункта.

Участники торгов в пятницу также обратили внимание на итоги новых торговых переговоров представителей Китая и США 22-23 августа. Министерство коммерции КНР заявило, что стороны провели конструктивный и откровенный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и намерены поддерживать связь по дальнейшим шагам. Других подробностей относительно прошедших переговоров не сообщалось.