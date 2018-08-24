Ещё
Золото дорожает
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.80
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.88
+0.00 Золото
1187.88
–0.03 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1567
+0.0156
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Золото дорожает после падения цены почти на 1% днем ранее 

Прайм 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Стоимость золота в пятницу утром коррекционно повышается после существенного снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара, или 0,07%, до 1194,8 доллара за тройскую унцию. В четверг золото подешевело на 0,8%, до отметки 1194 долларов за унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,08% — до 14,54 доллара за унцию.
В четверг драгоценный металл оказался под давлением из-за роста курса доллара к мировым валютам после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором инвесторы увидели сигнал к скорому повышению ставки. В пятницу индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,16%, до 95,51 пункта.
Участники торгов в пятницу также обратили внимание на итоги новых торговых переговоров представителей Китая и США 22-23 августа. Министерство коммерции КНР заявило, что стороны провели конструктивный и откровенный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и намерены поддерживать связь по дальнейшим шагам. Других подробностей относительно прошедших переговоров не сообщалось.
Главный аналитик Shandong Gold Group Цзи Мин (Ji Ming), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что инвесторов беспокоит тема торговой войны, и это поддерживает американскую валюту. Укрепление доллара делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что негативно сказывается на цене металла.
Прайм: последние новости
Все валюты развивающихся стран несчастливы по-своему Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне переговоров США и КНР Рубль перешел к росту после решения ЦБ по валюте
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потеряла миллиарды579
Что делать в период нестабильности рубля45
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение