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Магистральный нефтепровод Заполярье — Пурпе примет 6 миллионов нефти
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Магистральный нефтепровод Заполярье — Пурпе примет 6 миллионов нефти 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Приема 6 млн тонн нефти в магистральный нефтепровод Заполярье — Пурпе ожидает «Транснефть» в соответствии с заявками нефтяных компаний на 2018 год. Об этом журналистам сообщил президент компании Николай Токарев.
Ранее «Транснефть» в 2018 году ожидала, что объем приема нефти в магистральный нефтепровод Заполярье — Пурпе будет на уровне 11 млн тонн. В прошлом году транспортировка нефти по нефтепроводу составила 3,165 млн тонн.
В январе прошлого года глава «Транснефти» Николай Токарев говорил, что нефтяные компании актуализировали заявки на поставки нефти по нефтепроводам Заполярье — Пурпе и Куюмба — Тайшет, — сообщает energybase.ru. На 2017 год объем должен был составить 7,5 млн тонн и 1 млн тонн соответственно. К транспортировке нефти по нефтепроводу Заполярье — Пурпе «Транснефть» приступила в начале декабря 2016 года без установки тарифа. Позднее тариф на прокачку по нему был утвержден в 399 рублей за тонну.
Самый северный, по оценке экспертов, магистральный нефтепровод Заполярье — Пурпе мощностью 45 млн тонн в год и протяженностью 488 км реализуется в несколько этапов с юга на север. Первая очередь — это участок от Тарко-Сале до поселка Пурпе, вторая — участок от поселка Новозаполярный до города Тарко-Сале, третья — участок от ГНПС «Заполярье» до поселка Новозаполярный. Маршрут трассы по большей части проходит по болотистой местности (переходы болот составляют более 250 км), отмечаются участки сплошных и прерывистых вечномерзлых грунтов.
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