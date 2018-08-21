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Чистая прибыль BHP Billiton в 2017-18 фингоду упала на 37%
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Чистая прибыль BHP Billiton в 2017-18 фингоду упала на 37% 

Прайм 32 минуты назад
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd, по итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 30 июня, получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 3,7 миллиарда долларов, что на 37% ниже показателя годичной давности, свидетельствует финансовая отчетность компании.
Разводненная прибыль на одну обыкновенну акцию составила 0,69 доллара против 1,1 доллара за прошлый фингод. Выручка при этом выросла на 20%, достигнув 45,809 миллиарда долларов. Капитальные затраты и расходы на геологоразведку выросли на 29% — до 6,753 миллиарда долларов.
Чистый долг компании по итогам минувшего фингода составил 10,934 миллиарда долларов, сократившись на 33% по сравнению с показателем на конец 2016-2017 фингода.
"Мы начали новый год с продажи сланцевого нефтегазового бизнеса в США за 10,8 миллиарда долларов, и как только сделка будет закрыта, мы планируем раздать чистый доход от нее акционерам", — приводятся в релизе слова гендиректора BHP Billiton Эндрю Маккензи (Andrew Mackenzie).
В конце июля BHP Billiton достигла договоренности с британской BP и Merit Energy Company о продаже им своих сланцевых нефтегазовых активов в США за 10,8 миллиарда долларов. Компания ожидает закрытия сделки до конца октября 2018 года после получения одобрения регуляторов.
BHP Billiton Ltd — один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, основана в 2001 году. Компания занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов. Также добывает нефть и природный газ.
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