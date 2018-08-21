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Пошлины США могут сорвать планы Huawei по выпуску нового продукта
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Пошлины США могут сорвать планы Huawei по выпуску нового продукта 

Вести Экономика 27 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Компания планировала выпустить на рынок США недорогие солнечные инверторы в конце лета, однако новые тарифы США на китайский импорт могут осложнить ситуацию.
Фото: Flickr
В конце лета Huawei планировала выпустить в продажу в США солнечные инверторы FusionHome. Они преобразуют и контролируют энергию, которую вырабатывают солнечные батареи, и предназначены для домашнего использования.
Продукт должен был составить серьезную конкуренцию имеющимся на американском рынке товарам за счет цены. Сейчас аналогичные устройства обходятся покупателям в $1000-1500. Инверторы Huawei должны стоить в 10 раз меньше: $100-200.
Однако предстоящее введение 25%-х пошлин на китайский импорт ставит под удар планы компании: из-за роста тарифов могут быть проблемы с переговорами с дистрибьюторами и установщиками.
Как полагают аналитики, Huawei придется либо снижать маржу, либо повышать цены. Это, естественно, будет на руку конкурентам, тем более что SolarEdge и Enphase Energy уже наращивают производство за пределами Китая.
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