Пошлины США могут сорвать планы Huawei по выпуску нового продукта

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Компания планировала выпустить на рынок США недорогие солнечные инверторы в конце лета, однако новые тарифы США на китайский импорт могут осложнить ситуацию.

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В конце лета Huawei планировала выпустить в продажу в США солнечные инверторы FusionHome. Они преобразуют и контролируют энергию, которую вырабатывают солнечные батареи, и предназначены для домашнего использования.

Продукт должен был составить серьезную конкуренцию имеющимся на американском рынке товарам за счет цены. Сейчас аналогичные устройства обходятся покупателям в $1000-1500. Инверторы Huawei должны стоить в 10 раз меньше: $100-200.

Однако предстоящее введение 25%-х пошлин на китайский импорт ставит под удар планы компании: из-за роста тарифов могут быть проблемы с переговорами с дистрибьюторами и установщиками.

Как полагают аналитики, Huawei придется либо снижать маржу, либо повышать цены. Это, естественно, будет на руку конкурентам, тем более что SolarEdge и Enphase Energy уже наращивают производство за пределами Китая.