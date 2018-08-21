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РБК: правительство может повысить субсидии нефтяникам для сохранения низких цен на бензин
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РБК: правительство может повысить субсидии нефтяникам для сохранения низких цен на бензин 

ТАСС 11 минут назад
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство РФ предложило Минэнерго увеличить размер бюджетной субсидии для нефтяных компаний — так называемой демпфирующей надбавки, сообщает во вторник РБК со ссылкой на федеральных чиновников, знакомых с вопросом. Такая мера поможет поддержать низкие цены бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке в случае роста мировых цен на топливо.
"Параметры компенсации будут обсуждаться в сентябре", — приводит издание слова одного из собеседников.
Представители Минэкономразвития и Минфина не ответили на запросы РБК. В Минэнерго изданию пояснили, что министерство представило свои предложения в правительство, но продолжает анализ эффективности демпфирующего механизма с учетом меняющейся макроэкономической и ценовой конъюнктуры.
Согласно текущим планам кабмина, нефтяникам в 2019 году будет компенсировано 60% экспортной премии, а в последующие годы — половина. По словам одного из источников РБК, по предварительным данным, в 2019 году компании могут получить из бюджета компенсацию примерно в 120 млрд рублей.
При этом два собеседника, близких к разным федеральным министерствам, сообщили изданию, что нефтяные компании не устраивает предложенный размер демпфирующей надбавки. Так, они хотят компенсировать за счет бюджета 100% экспортной премии. Речь идет о примерно 200 млрд рублей в 2019 году. Другой вариант нефтяников — снизить условную цену так, чтобы выросла премия, от которой считается компенсация.
Весной этого года цены на бензин в России начали стремительно расти на фоне роста цен на нефть и слабого рубля. Разгон цен на топливо заставил власти пойти на экстренные меры — правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель и отказалось от плана повысить их с 1 июля. Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о «заморозке» цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещало повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.
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