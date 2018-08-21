Экономист: в мире идёт процесс уничтожения глобального рынка

Рева\: торговая война будет большой и долгой Администрация президента США рассматривает вариант 25-процентных тарифных ставок на импорт продукции из КНР общей стоимостью в 200 миллиардов долларов в год. Прежде Вашингтон говорил о введении 10-процентных пошлин, а Пекин пообещал немедленный и адекватный удар по американским товарам.

Торговый дефицит США в товарообороте с КНР составляет примерно 336 миллиардов долларов, и президент Трамп решительно настроен сократить этот дисбаланс любыми способами.

В интервью Sputnik Эстония экономический обозреватель Максим Рева сказал о том, что на самом деле китайцы не столь сильны, чтобы с успехом сопротивляться американцам: «Теперь американцы чётко видят, что им снова надо перестраивать свою экономику и весь глобальный рынок.

Американцы начинают эту торговую войну, чтобы разнести в клочья глобальный рынок и построить на его обломках новый».

Китайцы, по его мнению, сейчас просто защищаются, у них нет продуманной стратегии, которая говорила бы нам, что будет после войны у Китая. Всё говорит о том, что Китай не был готов к этой войне. Неверно думать, что американцы хотят исключительно выровнять свой торговый баланс или спасти доллар. «Американцы думают гораздо более стратегически, даже глубже, чем китайцы, на 50-100 лет вперёд», — уверен эксперт.