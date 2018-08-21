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Биржи АТР растут
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Биржи АТР в основном растут в преддверии новых торговых переговоров США и Китая 

Прайм 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются преимущественно в "зеленой зоне" на фоне ожиданий возобновления торговых переговоров Китая и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,43% — до 2737,13 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,33%, до 1470,32 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,48%, до 27729,63 пункта, корейский KOSPI — на 0,86%, до 2267,17 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 1%, до 6281,6 пункта, японский Nikkei 225 — прибавлял 0,28%, понимаясь до 22261,64 пункта.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что не ждет особых результатов от ближайшего раунда торговых переговоров с КНР на этой неделе в Вашингтоне. Он также сказал, что на данный момент не установлено никаких временных рамок для разрешения торговых противоречий с Китаем.
Трамп ранее ввел повышенные ввозные пошлины на сталь и алюминий, а также на другие товары из КНР по статьям на 50 миллиардов долларов импорта ежегодно. КНР ответила собственными торговыми санкциями. В ответ США заявили, что готовят оценки по введению пошлин на китайские товары ежегодным объемом ввоза в США в 200 миллиардов долларов.
Тем не менее инвесторы продолжают позитивно оценивать сам факт возобновления переговоров. "Учитывая небольшой прогресс, достигнутый на переговорах США и Китая за последние шесть месяцев, инвесторы не ожидают ничего серьезного (от нового раунда переговоров — ред.). Однако возобновление переговоров — это хорошая новость, и это то, на чем растет рынок на данном этапе", — приводит агентство Рейтер мнение стратега J. P. Morgan Asset Management Тая Хуэя (Tai Hui).
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