Основными рисками для рынков остаются Турция, Италия и реакция Китая

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом, продолжая отыгрывать позитив от возобновления переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,24%, вплотную приблизившись к февральским максимумам, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,35%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 2,82%. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 1,2%, тем самым продемонстрировав самый большой прирост почти за месяц.

Сезон отчетов американских компаний практически завершен и на данном этапе игроки сфокусируют свое внимание на вопросах международной торговли и монетарной политике ФРС , детали которой могут быть озвучены главой регулятора на ежегодном симпозиуме экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоул 24 августа. Основными же рисками для глобальных рынков по-прежнему остаются Турция, Италия, которая борется с собственным долговым бременем и реакция Поднебесной на возможное введение на этой неделе 25%-ных пошлин на китайский импорт на $16 млрд

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,32%, закрывшись на отметке $72,04 на фоне общей положительной динамики на фондовых и сырьевых площадках, связанных с позитивными ожиданиями от нового раунда переговоров по торговле между двумя крупнейшими экономиками мира.

Сегодня в 23.30 мск. будут опубликованы предварительные данные по недельным запасам в США от Американского института нефти, которые определят динамику нефтяных цен в первой половине торгов в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,77% закрывшись на отметке 2272,49 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2260 и 2240 пунктов, сопротивления расположены на 2280 и 2300 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 105000 и основная в диапазоне 103000-102000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 107000 и 109000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,10 снизившись на 0,11% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает уровень 67,90, поддержки расположены на 66,50 и 65,80.