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Чистая прибыль Polymetal по МСФО в I полугодии выросла на 46%
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Чистая прибыль Polymetal по МСФО в I полугодии выросла на 46% 

Прайм 39 минут назад
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Polymetal International plc по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 175 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
"Чистая прибыль составила 175 миллионов долларов по сравнению со 120 миллионами долларов в первом полугодии 2017 года, что обусловлено ростом EBITDA. Скорректированная чистая прибыль выросла на 32% и составила 155 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Выручка увеличилась на 16% в годовом выражении, до 789 миллионов долларов в основном за счет роста производства в золотом эквиваленте на 11%, отмечает компания. Скорректированный показатель EBITDA за период составил 305 миллионов долларов, увеличившись на 19% в основном в результате роста производства и цен на металлы. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 39% против 38% годом ранее.
Компания подтверждает производственный план на 2018 год в объеме 1,55 миллиона унций золотого эквивалента. Ожидается, что денежные и совокупные затраты составят 650-700 долларов на унцию золотого эквивалента и 875-925 долларов на унцию золотого эквивалента соответственно. Отмечается, что фактические затраты будут зависеть от динамики обменного курса рубля к доллару, который оказывает существенное влияние на операционные затраты группы, деноминированные в рублях.
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