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Polymetal увеличил прибыль по МСФО и выплатит дивиденды
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Polymetal увеличил прибыль по МСФО и выплатит дивиденды 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль Polymetal International plc (остров Джерси) с активами в РФ, Казахстане и Армении выросла по МСФО на 46% за первое полугодие 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $175 млн, сообщила группа «Полиметалл».
"Чистая прибыль составила $175 млн по сравнению со $120 млн в первом полугодии 2017 г., что обусловлено ростом EBITDA. Скорректированная чистая прибыль выросла на 32% и составила $155 млн", — отмечается в сообщении.
Выручка в первом полугодии 2018 г. выросла на 16% до $789 млн по сравнению с первым полугодием 2017 г. в основном за счет роста производства в золотом эквиваленте на 11%.
Объем продаж золота составил 445 тыс. унций, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем продаж серебра снизился на 2% и составил 12,1 млн унций, что соответствует динамике производства.
Средние цены реализации золота и серебра в целом соответствовали динамике рыночных цен: цена реализации золота выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цена реализации серебра снизилась на 4%.
Чистый долг в течение периода вырос до $1,652 млрд (по сравнению с $1,420 млрд на 31 декабря 2017 г.), что обусловлено сезонным увеличением оборотного капитала. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за предшествующие 12 месяцев составляет 2,08х. Свободный денежный поток будет традиционно выше во втором полугодии за счет увеличения производства и ожидаемого сезонного сокращения оборотного капитала.
Группа «Полиметалл» подтверждает производственный план на 2018 г. в объеме 1,55 млн унций золотого эквивалента. Ожидается, что денежные и совокупные затраты составят $650-700 на унцию золотого эквивалента и $875-925 на унцию золотого эквивалента соответственно. Фактические затраты будут зависеть от динамики обменного курса рубля к доллару США, который оказывает существенное влияние на операционные затраты группы, деноминированные в рублях.
Дивиденды Совет директоров компании в соответствии с пересмотренной дивидендной политикой принял решение выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,17 за акцию (приблизительно $77 млн) по результатам шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. (первое полугодие 2017 г. — $0,14), что составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за первое полугодие 2018 г. при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже установленного порогового значения 2,5x.
Таким образом, общая сумма объявленных в этом году дивидендов составит $0,47 за одну акцию, или $213 млн, а дивидендная доходность к средней цене на акцию с начала 2018 г. — 4,7%.
Дивиденды будут выплачены 28 сентября 2018 г. в долларах США, при этом акционерам предоставляется возможность получения дивидендов в фунтах стерлингов и евро. Выбор валюты необходимо сделать не позднее 10 сентября 2018 г. Платежи в фунтах стерлингов и евро будут осуществляться по обменным курсам USD/GBP и USD/EUR, установленным компанией на 13 сентября 2018 г., которые будет объявлены в тот же день.
"Полиметалл" основан в Санкт-Петербурге группой ИСТ в 1990-х гг. Акции «Полиметалла» торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах. Компания входит в индексы FTSE 250 и FTSE Gold Mines. Владеет 8 действующими месторождениями золота и серебра.
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