Ещё
Благотворительный фонд «Инсан» запусти акцию к празднику «Курбан-байрам»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.90
$
67.31
77.06
77.20
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.11
–0.12 Золото
1195.32
–0.01 РТС
1065.34
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1533
–0.0066
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Благотворительный фонд «Инсан» запусти акцию к празднику «Курбан-байрам» 

Замана 18 часов назад
Фото: Замана
«Мясо в каждый дом» — так называется ежегодная акция фонда «Инсан», которая пройдет и в этом, 2018 году.
Суть данной акции заключается в том, что благотворительный фонд «Инсан» совершает обряд жертвоприношения и распределяет мясо животного нуждающимся людям.
Чтобы принять участие в данной акции, нужно всего лишь перевести 6500 рублей на счет фонда и заполнить специальный купон. На эти средства, от имени участника акции, будет совершено жертвоприношение.
Есть различные способы осуществления платежа. Более подробную информацию об акции, можно найти на официальных страницах фонда в социальных сетях, а так же по номеру телефона: 8 964 017 04 04.
Замана: последние новости
Благотворительный фонд «Инсан» запусти акцию к празднику “Курбан-байрам” В Дагестане откроется вторая очередь тепличного комплекса «Югагрохолдинг» Полномочный представитель президента РФ в СКФО прибыл в Дагестан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы оставят Россию без газа289
Россиянин нашел способ накупить жилья за счет государства28
Трамп выставил Москве условия373
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Долг Украины «повесили» на граждан97
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение