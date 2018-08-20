Благотворительный фонд «Инсан» запусти акцию к празднику «Курбан-байрам»

«Мясо в каждый дом» — так называется ежегодная акция фонда «Инсан», которая пройдет и в этом, 2018 году.

Суть данной акции заключается в том, что благотворительный фонд «Инсан» совершает обряд жертвоприношения и распределяет мясо животного нуждающимся людям.

Чтобы принять участие в данной акции, нужно всего лишь перевести 6500 рублей на счет фонда и заполнить специальный купон. На эти средства, от имени участника акции, будет совершено жертвоприношение.

Есть различные способы осуществления платежа. Более подробную информацию об акции, можно найти на официальных страницах фонда в социальных сетях, а так же по номеру телефона: 8 964 017 04 04.