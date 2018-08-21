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Бюджет программы «Цифровая экономика» оценен в 1,2 трлн рублей
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Бюджет программы «Цифровая экономика» оценен в 1,2 трлн рублей 

Финмаркет 45 минут назад
Фото: Финмаркет
Расходы федерального бюджета на национальную программу «Цифровая экономика» в 2019–2024 гг. могут составить 1,2 трлн руб., из которых пока что в росписи предусмотрены деньги только на 2019–2021 гг. и чуть больше 120 млрд, так что изыскать придется 1,08 трлн руб. Расходы 2018 г. гораздо скромнее: 8,4 млрд руб., из которых большая часть (7,3 млрд руб.) уже предусмотрена в бюджете, пишут "Ведомости".
Дороже всех обойдется направление информационной инфраструктуры — развитие сетей связи и дата-центров, пятое поколение связи, внедрение платформ работы с данными, — которое потребует 627,9 млрд Новое направление цифрового госуправления (IT-технологии для госслужбы и контрольно-надзорной деятельности) будет стоить 233,1 млрд Кадры для цифровой экономики (совершенствование системы образования, создание системы мотивации по освоению цифровых навыков) потребуют 138,9 млрд А на цифровые технологии (создают новые рынки или радикально меняют старые: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии) нужно 125,3 млрд Самые скромные направления — это информационная безопасность (защита граждан и государства от IT-угроз) за 18 млрд руб. и нормативное регулирование (правовой режим для создания и работы новых технологий) — всего 1,5 млрд руб.
Такие оценки содержатся в материалах к совещанию у замминистра финансов Андрея Иванова, состоявшегося на прошлой неделе. Участник совещания сообщил газете, что это промежуточный документ, который после согласования Минфином может существенно измениться. По словам другого собеседника, знакомого с профильными федеральными чиновниками, порядки величин правиться не будут.
Финансирование программы в данный момент обсуждается, сказал представитель Минэкономразвития. Национальная программа цифровой экономики за пять лет может потребовать около 1 трлн руб., заявлял на прошлой неделе вице-премьер Максим Акимов, самые дорогие — информационная инфраструктура, кадры и образование и цифровое госуправление.
Разработать национальный проект «Цифровая экономика» президент РФ Владимир Путин поручил в майском указе 2018 г. Проект программы правительство представит Совету при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам до 1 октября.
1,2 трлн руб. из федерального бюджета на пять лет — теоретически вполне реалистичная сумма, государство может себе позволить ежегодно тратить в среднем по 200 млрд руб. (особенно планируя на долгосрочную перспективу), рассказывает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Но дойдет ли дело до реального финансирования, будет зависеть от политической воли, насколько эти расходы будут приоритетны для лиц, принимающих решения, указывает она.
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