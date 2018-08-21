Бюджет программы «Цифровая экономика» оценен в 1,2 трлн рублей

Расходы федерального бюджета на национальную программу «Цифровая экономика» в 2019–2024 гг. могут составить 1,2 трлн руб., из которых пока что в росписи предусмотрены деньги только на 2019–2021 гг. и чуть больше 120 млрд, так что изыскать придется 1,08 трлн руб. Расходы 2018 г. гораздо скромнее: 8,4 млрд руб., из которых большая часть (7,3 млрд руб.) уже предусмотрена в бюджете, пишут "Ведомости"

Дороже всех обойдется направление информационной инфраструктуры — развитие сетей связи и дата-центров, пятое поколение связи, внедрение платформ работы с данными, — которое потребует 627,9 млрд Новое направление цифрового госуправления (IT-технологии для госслужбы и контрольно-надзорной деятельности) будет стоить 233,1 млрд Кадры для цифровой экономики (совершенствование системы образования, создание системы мотивации по освоению цифровых навыков) потребуют 138,9 млрд А на цифровые технологии (создают новые рынки или радикально меняют старые: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии) нужно 125,3 млрд Самые скромные направления — это информационная безопасность (защита граждан и государства от IT-угроз) за 18 млрд руб. и нормативное регулирование (правовой режим для создания и работы новых технологий) — всего 1,5 млрд руб.

Такие оценки содержатся в материалах к совещанию у замминистра финансов Андрея Иванова , состоявшегося на прошлой неделе. Участник совещания сообщил газете, что это промежуточный документ, который после согласования Минфином может существенно измениться. По словам другого собеседника, знакомого с профильными федеральными чиновниками, порядки величин правиться не будут.

Финансирование программы в данный момент обсуждается, сказал представитель Минэкономразвития . Национальная программа цифровой экономики за пять лет может потребовать около 1 трлн руб., заявлял на прошлой неделе вице-премьер Максим Акимов , самые дорогие — информационная инфраструктура, кадры и образование и цифровое госуправление.

Разработать национальный проект «Цифровая экономика» президент РФ Владимир Путин поручил в майском указе 2018 г. Проект программы правительство представит Совету при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам до 1 октября.