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Перегретый доллар ускорил ослабление
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Перегретый доллар ускорил ослабление 

Прайм 44 минуты назад
Настроения на мировых рынках начинают улучшаться при поддержке слабеющего доллара и надежд на более взвешенный подход США в тарифной войне против своих торговых партнеров. Вчера в СМИ стало известно, что президент США Д. Трамп накануне на встрече с республиканскими спонсорами раскритиковал главу ФРС Дж. Пауэлла, выразив недовольство продолжением политики повышения ключевой ставки, и заявил, что регулятору стоит помогать администрации в стимулировании экономики. На этом фоне ускорил ослабление перегретый доллар (пара EURUSD сегодня утром вернулась выше 1,15), что оказало, наряду с уходом геополитики на второй план, поддержку сырьевым рынкам и развивающимся рынкам.
В США вчера стартовали публичные слушания по планируемому масштабному повышению ввозных пошлин на китайский импорт объемом 200 млрд долл. — не только компании и лоббистские организации, но и Минторг США предупреждают о том, что эти меры резко негативно скажутся на американском потребителе, рабочих, бизнесе и экономике в целом. Неприятие столь жестких мер бизнесом и профильными ведомствами дает определенные основания рынкам надеяться на их смягчение, а также на конструктивность предстоящих на этой неделе торговых переговоров между США и КНР, которые, хотя и носят, ввиду невысокого статуса участвующих официальных лиц, пока технический характер, могут стать базой для дальнейшего диалога двух ведущих экономик. На этом фоне мы рассчитываем увидеть в середине недели повышение склонности к принятию риска глобальными инвесторами, с развитием тенденции к восстановлению активов развивающихся рынков, а также обновлением исторических максимумов по индексу S&P500.
Улучшение внешней конъюнктуры и крепость нефтяных котировок окажут поддержку российскому фондовому рынку. Мы полагаем, что индекс МосБиржи способен продолжить движение к верхней границе диапазона 2250-2300 пунктов с сохранением спроса на акции металлургов и укреплением внутренних секторов. Новости с геополитического фронта, скорее, балансируют друг друга, позволяя не ожидать их сильного влияния на рынок: с одной стороны, появились сообщения СМИ о том, что требования законопроекта, представленного М. Рубио (т.н. DETER Act), могут быть смягчены после сегодняшних слушаний в профильном комитете Сената, с другой, стало известно, что Microsoft выявила создание фейковых сайтов и связала это с российскими хакерами, что способно в перспективе усилить истерию относительно возможности вмешательства России в будущие выборы в США.
Прайм: последние новости
США продадут 11 млн баррелей нефти из стратегических запасов‍ Рубль в начале дня рос на 22 коп к доллару и на 8 коп к евро РФ в июне заняла третье место по добыче нефти в мире, после США и Саудовской Аравии
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