Перегретый доллар ускорил ослабление

Настроения на мировых рынках начинают улучшаться при поддержке слабеющего доллара и надежд на более взвешенный подход США в тарифной войне против своих торговых партнеров. Вчера в СМИ стало известно, что президент США Д. Трамп накануне на встрече с республиканскими спонсорами раскритиковал главу ФРС Дж. Пауэлла, выразив недовольство продолжением политики повышения ключевой ставки, и заявил, что регулятору стоит помогать администрации в стимулировании экономики. На этом фоне ускорил ослабление перегретый доллар (пара EURUSD сегодня утром вернулась выше 1,15), что оказало, наряду с уходом геополитики на второй план, поддержку сырьевым рынкам и развивающимся рынкам.

В США вчера стартовали публичные слушания по планируемому масштабному повышению ввозных пошлин на китайский импорт объемом 200 млрд долл. — не только компании и лоббистские организации, но и Минторг США предупреждают о том, что эти меры резко негативно скажутся на американском потребителе, рабочих, бизнесе и экономике в целом. Неприятие столь жестких мер бизнесом и профильными ведомствами дает определенные основания рынкам надеяться на их смягчение, а также на конструктивность предстоящих на этой неделе торговых переговоров между США и КНР, которые, хотя и носят, ввиду невысокого статуса участвующих официальных лиц, пока технический характер, могут стать базой для дальнейшего диалога двух ведущих экономик. На этом фоне мы рассчитываем увидеть в середине недели повышение склонности к принятию риска глобальными инвесторами, с развитием тенденции к восстановлению активов развивающихся рынков, а также обновлением исторических максимумов по индексу S&P500.