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Трамп поможет рублю подрасти на процент
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Трамп поможет рублю подрасти на процент 

Прайм 34 минуты назад
Основной новостью прошедшей ночи стало интервью Дональда Трампа агентству Рейтер, в котором он заявил, что выступает против решения ФРС США о повышении базовой ставки и недоволен главой ведомства Джеромом Пауэллом. Такую реакцию Трампа можно объяснить: пока он ведет торговые войны чуть ли не со всем миром для улучшения торгового баланса, повышение ставки приводит к росту доллара и снижает конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке.
Заявление Трампа вызвало ослабление доллара. Сейчас пара евро-доллар прибавляет 0,3% ко вчерашнему закрытию и торгуется выше важной отметки 1,15. Такая динамика американской валюты, а также ушедшая выше 72 долларов нефть придаст силы рублю на открытии рынка. Если внешний фон не ухудшится, рубль может отыграть у доллара около процента. Правда, такая реакция доллара на заявление президента США может носить лишь краткосрочный спекулятивных характер и не вылиться в разворот пары евро-доллар.
В тоже время ожидаем открытия рынка акций в районе вчерашнего закрытия. С одной стороны, ослабление доллара повысит спрос на рисковые активы, с другой — рост рубля негативен для рынка акций, прежде всего, бумаг металлургов. Какой из этих факторов будет доминировать сегодня на рынке — зависит от действий нерезидентов и объема притока их денег в наши активы.
Нефть продолжит оставаться в коридоре 70,5-73 доллара за баррель: причин для выхода из указанного диапазоне нет никаких. Поэтому открытие шортов при приближении цены к отметке 73 будет сегодня вполне оправданным.
Прайм: последние новости
США продадут 11 млн баррелей нефти из стратегических запасов‍ Рубль в начале дня рос на 22 коп к доллару и на 8 коп к евро РФ в июне заняла третье место по добыче нефти в мире, после США и Саудовской Аравии
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