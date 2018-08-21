Нефтяники попросили удвоить субсидию для бензина

Правительство может увеличить субсидию нефтяникам для сохранения низких внутренних цен на бензин. Нефтяные компании хотят получить в 2019 году около 200 млрд рублей от государства.

Компании хотят компенсировать 100% экспортной премии за счет бюджета, сообщили источники издания, близкие к федеральным министерствам.

Ранее News.ru писал о том, что стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 21 августа. Так, цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 9:02 мск повысилась на $0,13, до $72,34 за баррель. В Нью-Йорке нефть также увеличивается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $66,7 (+0,27 доллара).