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Нефтяники попросили удвоить субсидию для бензина
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Нефтяники попросили удвоить субсидию для бензина 

News.ru 22 минуты назад
Фото: News.ru
Правительство может увеличить субсидию нефтяникам для сохранения низких внутренних цен на бензин. Нефтяные компании хотят получить в 2019 году около 200 млрд рублей от государства.
«О том, что нефтяники продолжают обсуждать размер надбавки, на прошлой неделе в ходе телефонной конференции говорил и замглавы "Газпром нефти" Алексей Янкевич», — сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Компании хотят компенсировать 100% экспортной премии за счет бюджета, сообщили источники издания, близкие к федеральным министерствам.
Ранее News.ru писал о том, что стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 21 августа. Так, цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 9:02 мск повысилась на $0,13, до $72,34 за баррель. В Нью-Йорке нефть также увеличивается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $66,7 (+0,27 доллара).
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