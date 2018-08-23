Пока не будет ясности по санкциям, инвесторы будут обходить акции Сбербанка стороной

Вчера индекс МосБиржи вырос на 0,23%, но в актив «быкам» это не запишем — рубль к доллару ослаб на 1,12%. Без роста акций Сбербанка индекс будет топтаться на месте.

Вчера обыкновенные акции этого эмитента провалились вниз на 2,1%. Аналитики компании ВТБ Капитал считают, что обыкновенные акции Сбербанка через 12 месяцев будут стоить 360 рублей. Посмотрим… Отчетность по МСФО, которую сегодня опубликует банк — это не ключевой фактор. Главное — санкции США. Государство пыталось вырастить из банка игрока мирового уровня, а теперь эта стратегия абсолютно неактуальна. Дочкам банка на Западе спокойно работать не дадут, кроме того в случае принятия санкций Сбербанк не сможет проводить стандартные долларовые расчеты через корреспондентские счета в банках США. Пока не будет полной ясности по санкциям, инвесторы будут обходить эти акции стороной. С технической точки зрения, можно будет поверить, что ситуация с обыкновенными акциями Сбербанка выправляется, когда котировки закрепятся выше июньского минимума 200.

Что касается индекса МосБиржи, то в сентябре мы ждем коррекцию на американском рынке, которая рикошетом ударит по российским акциям. Сезон отчетов уже не будет тянуть американские акции наверх. Вероятнее всего индекс МосБиржи снизится и протестирует годовой повышательный тренд, проходящий по 2200. В данный момент индекс чувствует себя относительно благополучно за счет слабого рубля, но после достижения парой USDRUB района 71, ослабление должно прекратиться по техническим причинам, поэтому индексу придется нелегко. Разумеется, это один из вероятных сценариев.

По доллару есть новая реальность — восходящий коридор с нижней границей 65 или 64,3 и верхней границей 71. Тут ясности намного больше, чем на фондовом рынке.

Цены на нефть росли в среду на фоне данных минэнерго США по запасам нефти в стране за неделю, а также ожидающегося восстановления антииранских санкций, которое сократит объем предложения на нефтяном рынке. Запасы нефти в США снизились за неделю сильнее, чем ожидалось. В течение торговой сессии среды фьючерсы на нефть Brent доходили до $75,00, что является максимумом за период после 31 июля. Напомню, что на уровне $75,50 имеется техническое сопротивление.

За прошлую неделю запасы нефти в США упали на 5,8 млн баррелей, сообщило Управление по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США. По опросам Reuters , аналитики ожидали падения на 1,5 млн баррелей. Также росту цен на нефть поспособствовало ослабление доллара, которое произошло на этой неделе в ответ на комментарий Трампа, что он «не в восторге» от повышения ставок ФРС

Европейские нефтяные компании начали сокращать закупки из Ирана. Напряженность усилилась, когда в среду Иран предупредил, что будет наносить удары по американским и израильским объектам, если страна подвергнется атаке со стороны США. Это заявление было сделано после того, как советник Трампа по безопасности сообщил, что Вашингтон будет оказывать максимальное давление на Тегеран, которое не ограничится экономическими санкциями.

Нефтепроизводители проявляют осторожность. Саудовская Аравия сообщила ОПЕК , что сократила нефтедобычу в июле, в то время как ожидался, наоборот, рост добычи в этой стране. Помимо признаков снижения объема предложения, на нефтяном рынке также присутствуют беспокойства касательно замедления роста спроса, отчасти из-за торгового конфликта между США и Китаем. Американские и китайские представители в среду встретились для возобновления переговоров, однако Трамп сообщил, что не ожидает ощутимого прогресса по их результатам. Сегодня переговоры продолжатся.

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