СМИ: кабмин повысит субсидии нефтяникам, чтобы сохранить низкие цены на бензин

Правительство намерено увеличить размер бюджетной субсидии для нефтяных компаний — так называемой демпфирующей надбавки. Такая мера поможет удержать низкие цены бензин в стране в случае роста мировых цен на топливо.

Параметры компенсации будут обсуждаться в сентябре, сообщает РБК со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Согласно планам правительства, в 2019 году нефтяникам будет компенсировано 60% экспортной премии, а в последующие годы — 50%. По предварительным данным, в следующем году компании могут получить из бюджета компенсацию примерно в 120 млрд рублей.

При этом два источника сообщили изданию, что нефтяников не устраивает предложенный размер демпфирующей надбавки. Они хотят компенсировать все 100% экспортной премии. В 2019 году ее размер составит примерно 200 млрд рублей.

Компании предлагают и другой вариант: снизить услoвную цену так, чтобы вырoсла премия, от кoторой считается кoмпенсация.