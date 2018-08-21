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СМИ: кабмин повысит субсидии нефтяникам, чтобы сохранить низкие цены на бензин
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СМИ: кабмин повысит субсидии нефтяникам, чтобы сохранить низкие цены на бензин 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство намерено увеличить размер бюджетной субсидии для нефтяных компаний — так называемой демпфирующей надбавки. Такая мера поможет удержать низкие цены бензин в стране в случае роста мировых цен на топливо.
Параметры компенсации будут обсуждаться в сентябре, сообщает РБК со ссылкой на трех федеральных чиновников.
Согласно планам правительства, в 2019 году нефтяникам будет компенсировано 60% экспортной премии, а в последующие годы — 50%. По предварительным данным, в следующем году компании могут получить из бюджета компенсацию примерно в 120 млрд рублей.
При этом два источника сообщили изданию, что нефтяников не устраивает предложенный размер демпфирующей надбавки. Они хотят компенсировать все 100% экспортной премии. В 2019 году ее размер составит примерно 200 млрд рублей.
Компании предлагают и другой вариант: снизить услoвную цену так, чтобы вырoсла премия, от кoторой считается кoмпенсация.
Напомним,7 августа в Госдуму внесли законопроект, согласно которому правительство должно устанавливать предельные цены на бензин. По мнению авторов документа, это позволит избежать резких перепадов цен.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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