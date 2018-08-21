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«Россия переведет оружейный экспорт на рубли»
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«Россия переведет оружейный экспорт на рубли» 

РИА «ФедералПресс» 20 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Вероятно, политическое решение о переводе российского экспорта на рубль уже принято. При этом для государственных предприятий оно будет носить обязательный характер, а для частных — рекомендательный.
Проблем с переводом оборонного экспорта на рубли быть не должно в принципе — Россия продает оружие странам незападного мира.
Наша страна занимает второе место на рынке вооружений со среднегодовым объемом продаж примерно 15 млрд долларов, портфель заказов — 60 млрд долларов. Конечно, в рамках глобальной экономики это не очень большие деньги. Например, годовая выручка »Газпрома» составляет 100 млрд долларов. Однако перевод оборонного экспорта на рубль — это знаковое и громкое политическое решение, которое не останется без внимания в ведущих мировых столицах. Прежде всего, в Минске, Астане, Анкаре и Пекине».
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