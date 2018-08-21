«Россия переведет оружейный экспорт на рубли»

«Вероятно, политическое решение о переводе российского экспорта на рубль уже принято. При этом для государственных предприятий оно будет носить обязательный характер, а для частных — рекомендательный.

Проблем с переводом оборонного экспорта на рубли быть не должно в принципе — Россия продает оружие странам незападного мира.