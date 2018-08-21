События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 августа 

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
Протокол заседания по кредитно-денежной политике
13:00 Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август)
предв.
США — Заседание ОПЕК
15:30 Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь)
23:30 США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
3,66 млн барр
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
Polymetal Int — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
Polymetal Int — телеконференция менеджмента
Детский Мир — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
Детский Мир — телеконференция менеджмента
МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)
МТС — телеконференция менеджмента
Газпром — СД (вопрос об изменениях в положение о раскрытии информации, о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов за 2кв 2018)
Группа Черкизово — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018)
59,82 (1П2017) + 75,07 (фин) — див-д 2017
Магнит — СД (buyback акций для обеспечения долгосрочной программы мотивации)
Россети — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018)
0 — див-д 2017
0,011965 (1кв2018) — див-д 2018