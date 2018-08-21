События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 августа

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

Протокол заседания по кредитно-денежной политике

13:00 Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август)

предв.

15:30 Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь)

23:30 США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

3,66 млн барр

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

Polymetal Int — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)

Polymetal Int — телеконференция менеджмента

Детский Мир — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)

Детский Мир — телеконференция менеджмента

МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)

МТС — телеконференция менеджмента

Газпром — СД (вопрос об изменениях в положение о раскрытии информации, о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов за 2кв 2018)

Группа Черкизово — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018)

59,82 (1П2017) + 75,07 (фин) — див-д 2017

Магнит — СД (buyback акций для обеспечения долгосрочной программы мотивации)

Россети — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018)

0 — див-д 2017

0,011965 (1кв2018) — див-д 2018