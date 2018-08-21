Ещё
События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 августа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.21
$
67.40
77.32
77.45
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
72.26
+0.21 Золото
1194.78
+0.01 РТС
1061.64
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1516
–0.0083
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 августа 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
Протокол заседания по кредитно-денежной политике
13:00  Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август)
предв.
США — Заседание ОПЕК
15:30  Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь)
23:30  США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
3,66 млн барр
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
Polymetal Int — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
Polymetal Int — телеконференция менеджмента
Детский Мир — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
Детский Мир — телеконференция менеджмента
МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)
МТС — телеконференция менеджмента
Газпром — СД (вопрос об изменениях в положение о раскрытии информации, о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов за 2кв 2018)
Группа Черкизово — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018)
59,82 (1П2017) + 75,07 (фин) — див-д 2017
Магнит — СД (buyback акций для обеспечения долгосрочной программы мотивации)
Россети — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018)
0 — див-д 2017
0,011965 (1кв2018) — див-д 2018
Прайм: последние новости
США продадут 11 млн баррелей нефти из стратегических запасов‍ Чистая прибыль "Детского мира" по МСФО в I полугодии выросла на 46% Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются в основном в плюсе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы оставят Россию без газа421
Россиянин нашел способ накупить жилья за счет государства63
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Раскрыты детали нового российского мегамоста16
Трамп выставил Москве условия424
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение