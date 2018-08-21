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Уровень инфляции в Москве в июле составил 3,1%
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Уровень инфляции в Москве в июле составил 3,1% 

Агентство «Москва» 11 минут назад
Годовая инфляция в Москве в июле 2018 г. снизилась с 3,2% до 3,1%, сообщили в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
«В Центральном федеральном округе в июле 2018 г. годовая инфляция осталась низкой — 3% (2,9% в июне), что ниже цели по инфляции, установленной Банком России — 4%. В ЦФО по большинству товаров и услуг (76%) рост цен не превысил 4%. Наиболее высокая инфляция в федеральном округе сложилась в Московской области (3,7% в годовом выражении), а наименьшая — в Тверской области (1,7%). В Москве годовая инфляция в июле снизилась до 3,1% с 3,2% в июне, в Московской области выросла до 3,7% с 3,6% соответственно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что динамика цен на непродовольственные товары не изменилась — в Московской области, как и в прошлом месяце, цены выросли на 5,8%, а в Москве на 4,2% в годовом выражении. Услуги в Московской области подорожали на 5,1% к предыдущему году (5% в июне) за счет удорожания услуг зарубежного туризма, а также санаторно-оздоровительных и образовательных услуг. В Москве темп роста цен на услуги замедлился до 4,4% после 5,5% в июне. Основное понижающее влияние оказало замедление темпов роста цен на жилищно-коммунальные услуги.
Также в Московском регионе ускорился годовой рост цен на продовольственные товары: в Москве с 0,5% до 1,1%, в Московской области — с 0,2% до 0,5%. Основной вклад внесли мясопродукты и рыба, а также масло и жиры — в Москве, сыры — в Московской области. Удорожание рыбы связано с ослаблением курса рубля, а удорожание мясопродуктов произошло на фоне роста цен на корма. Оказали влияние и такие локальные факторы Центрального федерального округа, как вспышки инфекционных болезней животных и некоторое сокращение производства в связи подстройкой к уровню спроса.
«В целом Годовая инфляция в ЦФО несколько выше, чем в целом по России (2,5%). В ЦФО годовой темп роста цен продовольственных товаров увеличился до 0,8% с 0,3% в июне. Кроме того, в ЦФО продолжают снижаться цены на яйца, макаронные изделия и сахар. Также снизились цены на крупы в связи с высокими запасами урожая прошлого года. При этом рост цен на прочие продукты питания ускорился», — добавили в пресс-службе.
Согласно данным, в ЦФО годовая инфляция на непродовольственные товары стабилизировалась на уровне 4,2% (4,3% в июне). Основной вклад в непродовольственную инфляцию продолжает вносить удорожание моторного топлива на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть на мировом рынке, но по сравнению с прошлым месяцем темп роста цен замедлился. Снижение цен отмечается на персональные компьютеры, телерадиотовары и мобильные телефоны. Годовой темп роста цен на услуги в ЦФО замедлился до 4,4% в июле после 5% в июне. Это произошло за счет снижения годовых темпов роста цен на жилищно-коммунальные услуги из-за меньшей, чем в прошлом году индексации тарифов, а также на услуги пассажирского транспорта и связи.
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