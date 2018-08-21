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Позитивный фон, но инвесторы ждут новостей от центробанков
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Позитивный фон, но инвесторы ждут новостей от центробанков 

Прайм 13 минут назад
Фото: Прайм
В свете переговоров США и Китая повышаются надежды на то, что эскалации торговой войны удастся избежать. В России вероятность введения налога на сверхприбыль снижается (первый вице-премьер Силуанов заявил о его нецелесообразности, отметив возможное снижение уверенности бизнеса в политике властей). Тем не менее в отсутствие позитивных сюрпризов в центр внимания рынков могут вернуться мировые центробанки (протокол прошлого заседания FOMC в среду, решение ЕЦБ в четверг): оба регулятора заявили о планах плавного ужесточения монетарной политики, несмотря на внешние факторы (риск пошлин, Турция). Кроме того, влияние на ход торгов может оказать ежегодная встреча представителей центробанков в Джексон-Хоуле (в пятницу), на которой выступит глава ФРС Джером Пауэлл.
Нефть и газ  Транснефть: Дивиденды за 2018 г. могут снизиться — негативно. Поскольку в 2018 г. давление на чистую прибыль, вероятно, окажет отрицательная валютная переоценка, применение коэффициента выплат 25% по МСФО приведет к значительному уменьшению дивидендов. Более того, даже при ожидаемой инвесторами выплате 50% по МСФО роста к спотовому уровню не будет.
Металлургия и добыча
Правительство выступает против налога на сверхприбыль. Обсуждение дополнительного налогообложения российских металлургических, горнодобывающих и химических компаний продолжается. Мы подтверждаем наш взгляд, что введение налога на сверхдоходы в своей изначальной форме маловероятно.
Финансовый сектор
Сбербанк: Прогноз 2К18 по МСФО — еще один сильный квартал. Акции Сбербанка просели на фоне опасений по поводу новых санкций, и на первый план снова выходят фундаментальные характеристики. Мы прогнозируем еще один сильный квартал с ROE 21.5% и чистой прибылью RUB 190 млрд (+4% г/г).
Розничная торговля
Обувь России: 2К18 по МСФО — маржа под давлением агрессивного расширения сети. В свете опережения плана открытия магазинов ритейлер улучшил прогноз на 2018 г., что позитивно для инвестиционного кейса компании. Тем не менее агрессивное расширение сети пока оказывает давление на рентабельность.
Прайм: последние новости
США продадут 11 млн баррелей нефти из стратегических запасов‍ Рубль в начале дня рос на 22 коп к доллару и на 8 коп к евро Биржи АТР в основном растут в преддверии новых торговых переговоров США и Китая
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