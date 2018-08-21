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Власти КНР изменили курс юаня
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Власти КНР изменили курс юаня 

360tv.ru 7 минут назад
Курс китайской валюты 21 августа значительно изменился по отношению к доллару США. По распоряжению Народного банка КНР он был укреплен на 0,52%, передает РИА «Новости».
В первые день рабочей недели доллар стоил 6,9718 юаня, а во вторник он стал — 6,8360.
Прежде курс юаня снижался на протяжении месяца. Это происходило на фоне экономического конфликта, разгоревшегося между США и КНР. При этом осламление курса национальной валюты позволяло Китаю увеличивать экспорт собственных товаров и бороться с американским давлением.
По данным экспертов, с начала 2018 года курс юаня постоянно усиливался, но с началом торговой войны, отметился резким снижением, уточнил сайт «Свободная пресса».
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