Власти КНР изменили курс юаня

Курс китайской валюты 21 августа значительно изменился по отношению к доллару США. По распоряжению Народного банка КНР он был укреплен на 0,52%, передает РИА «Новости»

В первые день рабочей недели доллар стоил 6,9718 юаня, а во вторник он стал — 6,8360.

Прежде курс юаня снижался на протяжении месяца. Это происходило на фоне экономического конфликта, разгоревшегося между США и КНР. При этом осламление курса национальной валюты позволяло Китаю увеличивать экспорт собственных товаров и бороться с американским давлением.

По данным экспертов, с начала 2018 года курс юаня постоянно усиливался, но с началом торговой войны, отметился резким снижением, уточнил сайт «Свободная пресса».