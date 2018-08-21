Минфин сохранит осторожно-выжидательный подход к рынку

Сегменту ОФЗ все еще трудно перейти к росту, даже несмотря на долгожданную стабилизацию внешнего фона после масштабной распродажи. Вчера доходности снизились на 1-6 бп лишь на переднем участке кривой, в то время как в длине изменения по итогам дня доходили до +1 бп.

В ближайшие дни внешний фон останется на втором плане. Турецкий рынок закрыт до конца недели по случаю религиозного праздника, а симпозиум в Джексон-Хоул, вероятно, будет в большей степени сфокусирован на актуальных вопросах глобальной макроэкономики, нежели на действиях ФРС США