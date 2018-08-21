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Минфин сохранит осторожно-выжидательный подход к рынку
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Минфин сохранит осторожно-выжидательный подход к рынку 

Прайм 54 минуты назад
Сегменту ОФЗ все еще трудно перейти к росту, даже несмотря на долгожданную стабилизацию внешнего фона после масштабной распродажи. Вчера доходности снизились на 1-6 бп лишь на переднем участке кривой, в то время как в длине изменения по итогам дня доходили до +1 бп.
В ближайшие дни внешний фон останется на втором плане. Турецкий рынок закрыт до конца недели по случаю религиозного праздника, а симпозиум в Джексон-Хоул, вероятно, будет в большей степени сфокусирован на актуальных вопросах глобальной макроэкономики, нежели на действиях ФРС США.
Из российских событий внимания заслуживают публикация релиза по новым американским санкциям 22 августа (и, что даже важнее, сопровождающая его риторика), а также завтрашние первичные аукционы ОФЗ. Тактически Минфин с высокой вероятностью сохранит осторожно-выжидательный подход к рынку, ограничив предложение 10-15 млрд руб. короткого долга. Вместе с тем, по нашим оценкам, ведомству все еще нужно размещать порядка 25 млрд руб. в неделю для выполнения годового плана заимствований — и это с учетом «экономии» от слабого курса рубля в рамках бюджетного правила. Как следствие, возвращение к более привычным объемам размещений не должно откладываться слишком надолго.
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