ЦБ возобновил покупку иностранной валюты для Минфина

На внутреннем рынке ЦБ приобрел валюту на 17,5 миллиарда рублей с расчетами 20 августа (фактически, 17 августа). Это гораздо больше объема предыдущей закупки, состоявшейся 8 августа, когда объём составил 8,4 миллиарда рублей.

Минфин с помощью Банка России проводит операции по закупке валюты в рамках бюджетного правила. На приобретение иностранной валюты тратятся дополнительные доходы, полученные за счет разницы между фактической стоимостью нефти и той, которая была заложена в бюджете (40 долларов за баррель).

С 7 августа по 6 сентября 2018 года Минфин собирался направить на закупку валюты чуть больше 383 миллиарда рублей. Предполагалось, что ежедневный объем покупки иностранной валюты будет эквивалентен 16,7 миллиарда рублей. Однако ЦБ, комментируя августовские колебания курса рубля, напоминал, что при необходимости ежедневный объем покупки иностранной валюты на рынке может корректироваться для сглаживания волатильности.

"Здесь ситуация, похожая на ту, что была и в апреле. Тогда регулятор приостанавливал закупки валюты из-за введения санкций со стороны США, которые вызвали обвал российского рынка, — напоминает Артем Деев , ведущий аналитик Amarkets. — В последние дни рынок лихорадило и ЦБ вынужден был приостановить закупки иностранной валюты. Сейчас же, когда рынок постепенно начинает стабилизироваться, Центробанк возобновил покупку валюты".

"17 августа выпало на пятницу, в конце недели совершать подобные операции достаточно удобно, так как впереди были выходные, и действия ЦБ вряд ли спровоцировали бы дальнейшее движение", — отмечает, в свою очередь, Анна Кокорева , заместитель директора аналитического департамента «Альпари».

Однако если негативный фон вернется на рынок, то в совокупности с интервенциями Минфина это может оказать давление на рубль и повлечь дальнейшее снижение курса российской валюты, полагает Кокорева.