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Правительство Индии планирует провести IPO зарубежной «дочки» ONGC
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Правительство Индии планирует провести IPO зарубежной «дочки» ONGC 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство Индии предложило государственной нефтегазовой компании ONGC провести IPO дочерней компании по добыче нефти и газа за пределами страны — ONGC Videsh, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственное письмо.
В письме не указано, какую долю акций ONGC Videsh планируется разместить на бирже.
Предполагаемое IPO является частью правительственной программы по продаже государственных активов для сбора денежных средств в бюджет страны. Как указывает Reuters, правительство Индии намерено собрать рекордные 1 трлн рупий ($14,25 млрд) от продажи государственных активов в финансовом году, который заканчивается 31 марта 2019 года.
Индия владеет 67,45% акций ONGC. Доходы от листинга ONGC Videsh могут быть переданы правительству посредством специального дивиденда.
ONGC Videsh была образована в 1965 году. Компания владеет 11 добывающими активами в ряде стран, включая Россию, Бразилию и Иран.
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