Правительство Индии планирует провести IPO зарубежной «дочки» ONGC

Правительство Индии предложило государственной нефтегазовой компании ONGC провести IPO дочерней компании по добыче нефти и газа за пределами страны — ONGC Videsh, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственное письмо.

В письме не указано, какую долю акций ONGC Videsh планируется разместить на бирже.

Предполагаемое IPO является частью правительственной программы по продаже государственных активов для сбора денежных средств в бюджет страны. Как указывает Reuters, правительство Индии намерено собрать рекордные 1 трлн рупий ($14,25 млрд) от продажи государственных активов в финансовом году, который заканчивается 31 марта 2019 года.

Индия владеет 67,45% акций ONGC. Доходы от листинга ONGC Videsh могут быть переданы правительству посредством специального дивиденда.

ONGC Videsh была образована в 1965 году. Компания владеет 11 добывающими активами в ряде стран, включая Россию, Бразилию и Иран.