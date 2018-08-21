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СМИ: Власти Индии просят нефтегазовую ONGC провести IPO зарубежной «дочки»
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СМИ: Власти Индии просят нефтегазовую ONGC провести IPO зарубежной «дочки» 

Прайм 38 минут назад
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство Индии просит крупнейшую государственную нефтегазовую корпорацию страны ONGC осуществить листинг своей дочерней компании, аккумулирующей активы добычи нефти и газа за пределами страны, ONGC Videsh, для привлечения финансирования, следует из сообщения агентства Рейтер со ссылкой на письмо департамента инвестиций и управления государственными активами в компанию.
ONGC Videsh занимается поиском и приобретением нефтегазовых площадей за пределами Индии для дальнейшей разведки, разработки и добычи сырой нефти и природного газа. В портфель активов компании входит 14 проектов добычи, четыре месторождения, 16 площадей для разведки и четыре трубопровода. В общей сложности компания владеет 38 нефте— и газовыми проектами в 17 странах, в том числе и в России.
В «родительской» компании ONGC государству принадлежит доля в 67,45%, и прибыль от листинга ONGC Videsh будет передана правительству через «особые дивиденды», уточняется в сообщении. При этом, согласно сообщению Рейтера, из письма не ясно, какую часть компании правительство рассчитывает продать иностранным инвесторам. В письме при этом уточнялось, что любая прибыльная государственная компания без накопленных убытков должна быть размещена на бирже.
"Этот листинг поможет правительству выполнить свои приватизационные цели и реализовать проваленный ранее в этому году план продажи доли в национальной авиакомпании Air India", — сообщает агентство. Отмечается, что правительство планирует привлечь рекордные 1 триллион рупий (14,25 миллиарда долларов) от продажи государственных активов в текущем финансовом году, который заканчивается в марте 2019 года.
В письме также говорится, что листинг ONGC Videsh поможет компании не только выручить средства, но и улучшить корпоративное управление и эффективность деятельности.
Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) — ведущая индийская нефтегазовая компания. На ONGC приходится 72% общей добычи нефти в Индии и 48% добычи природного газа. Компания была основана в 1964 году в результате слияния Indian Oil Company Ltd. и Indian Refineries Ltd. Штат компании насчитывает почти 34 тысячи человек.
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