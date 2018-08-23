Курс евро превысил 78 рублей

МОСКВА, 22 августа. / ТАСС /. Курс евро к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже на 0,26% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 78,06 руб. за единицу европейской валюты, свидетельствуют данные Московской биржи.

В последний раз курс евро находился на уровне выше 78 руб. 13 августа 2018 года.

Курс доллара по состоянию на 10:05 мск поднялся на 0,24% и достиг уровня в 67,44 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 г. в ходе торгов на бирже ICE растет на 0,67%, до $73,12 за баррель.