Ещё
Курс евро превысил 78 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.62
$
67.91
78.50
78.55
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
74.31
–0.15 Золото
1189.38
–0.17 РТС
1060.90
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1566
+0.0039
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Курс евро превысил 78 рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Курс евро к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже на 0,26% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 78,06 руб. за единицу европейской валюты, свидетельствуют данные Московской биржи.
В последний раз курс евро находился на уровне выше 78 руб. 13 августа 2018 года.
Курс доллара по состоянию на 10:05 мск поднялся на 0,24% и достиг уровня в 67,44 руб.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 г. в ходе торгов на бирже ICE растет на 0,67%, до $73,12 за баррель.
ТАСС: последние новости
Доллар и евро сократили рост на Мосбирже Эксперты объяснили падение рубля санкциями, но призвали не паниковать Конгрессмен: импичмент Трампа пока не является приоритетом для демократов
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ спас рубль66
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы431
Китай нанес ответный удар по Трампу295
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рубль достиг антирекорда 2016 года298
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение