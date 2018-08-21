Деноминация 1998 года: как исчезли лишние нули

В 1990-е экономика России переживала не лучшие времена: гиперинфляция и авантюры российского правительства практически уничтожили экономическую жизнь в России. Но тем не менее в этом хаосе все-таки была проведена одна удачная реформа — это деноминация рубля 1997–1998 годов. К каким же положительным результатам привела данная денежная операция государства?

Что такое деноминация

Прежде всего нужно сказать, что деноминация — это изменение нарицательной стоимости денежных знаков. По сути она представляет собой обмен старых денег на новые с целью упрощения денежных расчетов и придания большей солидности национальной валюте. Как правило, проводят деноминацию после гиперинфляции, то есть очень быстрого обесценивания денег.

В XX веке СССР и РФ провели четыре денежных реформы, в рамках которых произошла деноминация рубля.

Первая такая реформа была осуществлена в 1922-1924 гг. Она была призвана заменить обесценившиеся совзнаки на новые рубли и червонцы. В ходе Гражданской войны большевики планировали совсем отказаться от денег, и поэтому вместо валюты использовали совзнаки — практически ничем не обеспеченные бумажки, которые очень быстро обесценивались. До 1922 года в денежном обороте находились также керенки, пятаковки и даже царские кредитные билеты. Чтобы устранить хаос в 1922 году был создан Государственный банк СССР, а также были проведены несколько деноминаций в течение трех лет. В результате этих изменений экономика СССР стабилизировалась. [С-BLOCK]

В 1947 году деноминация проводилась с 16 по 29 декабря. Десять старых рублей заменялись одним новым. Эта экономическая реформа нужна была для того, чтобы справиться с последствиями прошедшей войны. Были отменены карточки на продовольствие и снижены цены. Планировалось также за счет маленького срока, отведенного на обмен денег, уничтожить всю теневую экономику, но сделать этого не удалось.

В 1961 году снова произошла финансовая реорганизация. Обмен производился в течение всего первого квартала. 10 старых рублей обменивались на один новый. Для населения эта деноминация прошла практически безболезненно, но по факту случилась самая настоящая девальвация: курс рубля упал по отношению к доллару практически в два с половиной раза. Снизилась и себестоимость рубля в золоте: если старый рубль содержал в себе 2,22 грамма золота, то новый — только 0,98.

Этот момент в экономической истории страны запечатлел советский кинематограф. К примеру, в фильме «Бриллиантовая рука» Семен Семенович Горбунков, принимая 500 рублей на расходы, спрашивает, старые это деньги или новые.

Как вернулась копейка

В 1997 году Россия постепенно начинала оправляться от экономического шока. Из-за гиперинфляции денежные расчеты измерялись миллионами рублей, что, конечно, не делало людей богатыми, а лишь затрудняло эти расчеты. Особенно нелегко приходилось бухгалтерам, которые вынуждены были считать миллиарды рублей.

Чтобы исправить ситуацию в августе 1997 года президентом Борисом Ельциным был выпущен Указ «Об изменении нарицательной стоимости денежных знаков и масштабов цен». Согласно ему, с 1 января 1998 года вводился постепенный обмен старых рублей на новые: тысяча рублей старого образца равнялась теперь одному новому. В отличии от предыдущих финансовых реформ эта стала поэтапной. В течение 1998 года принимались как старые, так и новые деньги. В магазинах можно было наблюдать забавную картину: стоимость товаров на ценниках отражалась в новых и старых рублях. Старые деньги можно было обменять до 2002 года. [С-BLOCK]

Стоит отметить, что дизайн купюр не изменился, лишь исчезли лишние нули. Отчасти это было сделано для того, чтобы не шокировать население, не успевающее привыкать к преобразованиям в стране.

В качестве денежной единицы вернулась копейка, которая была отменена в 1992 году из-за галопирующей инфляции. Однако даже с учетом деноминации на монету в 1 копейку или 5 копеек все равно ничего нельзя было купить.

В 2010 году распространился слух, что копейку снова изымут из оборота. Но до сих пор магазины обязаны принимать копейку как законное платежное средство.