«Плюс для потребителей»: влияние субсидий на стоимость бензина в рознице оценил эксперт

Чтобы внутренние цены на топливо не увеличивались, нефтяникам действительно нужно предоставлять субсидии, поскольку общий принцип налогового маневра заключается в выравнивании внутренних и мировых цен, объясняет младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев

Субсидии нефтяникам в рамках налогового маневра

Для сохранения низких внутренних цен на бензин Правительство РФ может увеличить бюджетную субсидию нефтяникам в рамках завершения налогового маневра. Как сообщает РБК со ссылкой на трех федеральных чиновников, параметры компенсации будут обсуждаться в сентябре.

Согласно текущим соображениям кабмина, в 2019 году нефтяникам могут компенсировать только часть экспортной премии в размере 60%, с ее уменьшением в последующие годы до 50%. Под эти цели из бюджета в следующем годы власти планируют выделить 120 млрд рублей. Но нефтяные компании такие расчеты не устраивают, они хотели бы получить от государства около 200 млрд рублей или 100% экспортной премии.

«Нефтяникам действительно нужно предоставлять субсидии, чтобы внутренние цены на топливо не увеличивались. Прорабатываемые меры завязаны на общий принцип налогового маневра, который заключается в том, чтобы внутренняя цена в итоге соответствовала мировым ценам. Аналогичного подхода придерживаются и остальные страны. Если же не будет субсидий, то мы увидим повторение ситуации, которая у нас отмечалась в мае-июне месяце.

Даже сегодня цена на бензин у нас стабилизировалась только благодаря ручному управлению, но доходность внешних рынков по-прежнему высокая и достигает 10 тысяч рублей за тонну. Если бы не достигнутые договоренности властей с нефтяниками, то рост цен у нас бы продолжился. В этой связи шаги в сторону субсидирования оправданны. Но предлагаемые 60% до конца не остановят возможный рост цен, особенно в случае резких колебаний нефтяных котировок на мировых рынках, они повлекут за собой рост рентабельности поставок», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» Андрей Гордеев.

Экспортные пошлины на бензин

Но в арсенале правительства есть и другой механизм корректировки цен на нефтяном рынке. Речь в первую очередь о законе, предоставляющем правительству РФ право повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть. Документ в середине июля подписал президент Путин.

Как ранее обратили внимание эксперты, подобная мера уже принималась в 2011 году, но сама по себе она носит ситуативный характер, поэтому ждать активного использования заградительных пошлин не стоит. В то же время сами нефтяники теперь держат ее в уме, и в случае чего предпочтут в ручном режиме скорректировать цены, чем довести ситуацию до введения экспортных пошлин на нефть.

«Стоит также учитывать, что мы в следующем годы, скорее всего, не будем экспортировать бензин в Казахстан. В последнее время туда приходилось примерно 50% экспортных поставок, но поскольку у них появились собственные мощности, то им столько топлива больше не требуется. Более того, помимо своего рынка Казахстан в рамках ЕАЭС закроет частично еще и соседние рынки, прежде всего Таджикистан и Киргизию.

У нас получается небольшой избыток, и нам нужно будет решать, куда этот бензин направлять. Для нас остается Армения и Молдавия. Но нефтяники, видимо, продолжат искать другие рынки, поэтому они требуют субсидий. Для потребителей бюджетные субсидии несомненно станут плюсом», — отмечает эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ.

Ситуация на топливном рынке

В то же время ситуация на топливном рынке остается подвижной. Если последние пару месяцев цены на бензин оставались стабильны и временами даже немного снижались, то с начала прошлой недели топливо вновь стало дорожать. В рознице этот рост составляет пару копеек и пока незаметен, но в оптовом сегменте отдельные марки топлива демонстрируют рост до 4,7%.

«Данные изменения на оптовом рынке пока существенно на рознице не отразятся, поскольку для этого нужно порядка месяца. Кроме того, предыдущие недели цены на топливо в оптовом сегменте опускались и находились на уровне марта текущего года, то есть достаточно серьезная и хорошая была маржинальность у операторов АЗС. Но они не снижали свои цены, так как хотели компенсировать понесенные в весенний период потери.

Текущий рост оптовых цен диктуют внешние рынки. Производство сейчас на максимуме, нет плановых ремонтов, а объемы запасов находятся на уровне 2 млн тонн по бензину, что считается комфортным уровнем. Единственным фактором, который подстегивает внутренние цены, является конъюнктура внешних рынков. Она достаточно привлекательна для экспорта, поэтому в рамках текущего законодательства участники рынка выбирают те точки сбыта, которые им наиболее выгодны», — резюмирует Андрей Гордеев.