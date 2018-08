Рынок акций Китая закрылся ростом, Shanghai Composite прибавил 1,31%

Investing.com — Фондовый рынок Китая завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов туризма и отдыха, страхования и нефтегазового оборудования.

На момент закрытия на Шанхайской фондовой бирже Shanghai Composite вырос на 1,31%, индекс SZSE Component поднялся на 1,60%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Shanghai Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Beih-Property Co Ltd (SS:600791), которые подорожали на 0,390 п. (10,13%), закрывшись на отметке в 4,240. Котировки Yibin Paper Industry Co Ltd (SS:600793) выросли на 1,65 п. (10,02%), завершив торги на уровне 18,12. Бумаги DELIXI XINJIANG Transportation Co Ltd (SS:603032) выросли в цене на 1,18 п. (10,01%), закрывшись на отметке 12,97.

Лидерами падения стали акции MeiDu Energy Corp (SS:600175), цена которых упала на 0,340 п. (10,09%), завершив сессию на отметке 3,030. Акции Gangtai Holdin (SS:600687) поднялись на 0,820 п. (10,02%), закрывшись на уровне 7,360, а Shangying Global Co Ltd (SS:600146) снизились в цене на 1,46 п. (10,01%) и завершили торги на отметке 13,12.

В лидерах роста среди компонентов индекса SZSE Component по итогам сегодняшних торгов были акции Jiangsu Sanyou Group Co Ltd (SZ:002044), которые подорожали на 10,00% до отметки 15,84, Chongqing Zhifei Bio Products (SZ:300122), которые набрали 9,15%, закрывшись на уровне 41,97, а также акции Livzon Pharmaceutical Group Inc (SZ:000513), которые повысились на 8,57%, завершив сессию на отметке 38,65.

Лидерами падения стали акции Yinyi Real Estate Co Ltd (SZ:000981), которые снизились в цене на 10,06%, закрывшись на отметке 6,26. Акции компании Jiangsu Aucksun Co Ltd (SZ:002245) потеряли 8,56% и завершили сессию на уровне 4,70. Котировки Shandong Qixing Iron Tower Co Ltd (SZ:002359) снизились в цене на 5,52% до отметки 18,50.

На Шанхайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1181) превысило количество закрывшихся в минусе (205), а котировки 55 акций практически не изменились.

Котировки акций MeiDu Energy Corp (SS:600175) упали до минимума, снизившись на 10,09%, 0,340 п., и завершили торги на отметке 3,030. Котировки акций Gangtai Holdin (SS:600687) упали до 3-летнего минимума, упав на 10,02%, 0,820 п., и завершили торги на отметке 7,360. Котировки акций Shangying Global Co Ltd (SS:600146) упали до 3-летнего минимума, упав на 10,01%, 1,46 п., и завершили торги на отметке 13,12. Котировки акций Yinyi Real Estate Co Ltd (SZ:000981) упали до минимума, снизившись на 10,06%, 0,70 п., и завершили торги на отметке 6,26. Котировки акций Jiangsu Aucksun Co Ltd (SZ:002245) упали до 3-летнего минимума, упав на 8,56%, 0,44 п., и завершили торги на отметке 4,70. Котировки акций Shandong Qixing Iron Tower Co Ltd (SZ:002359) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 5,52%, 1,08 п., и завершили торги на отметке 18,50.

Индекс волатильности CBOE China Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Shanghai Composite, упал на 8,17% до отметки 23.27.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,51%, или 6,10, достигнув отметки $1.200,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,05%, или 0,03, до $65,45 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,07%, или 0,05, до отметки $72,26 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/CNY снизилась на 0,21% до 6,8443, а котировки EUR/CNY повысились на 0,03%, достигнув отметки 7,8776.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,19% до 95,50.