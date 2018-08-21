Американская ассоциация «Фермеры за свободную торговлю» выступает против торговой политики Д. Трампа

Лос-Анджелес, 21 августа / Синьхуа / — Сельскохозяйственный сектор США окажется в проигрыше в торговле с Китаем из-за «ужасных» мер президента Дональда Трампа . Такое заявление в понедельник сделала американская сельскохозяйственная организация, выступающая за свободную торговлю.

Данное мнение было озвучено на прошлой неделе на круглом столе в городе Бейкерсфилд штата Калифорния в докладе ассоциации «Фермеры за свободную торговлю», текст которого был опубликован на официальной странице ассоциации в «Твиттере».

"Торговая война с Китаем и другими важными торговыми партнерами, разжигаемая Белым домом, превратилась в «ужас для сельского хозяйства», — цитирует доклад исполнительный директор организации Брайан Куэль.

"Он /Д. Трамп/ назвал нашу торговлю с Китаем плохой сделкой, — сказал Б. Куэль. — Мы в сельском хозяйстве знали, что это неправда. Сельское хозяйство США выигрывает каждый раз, каждый год".

"Меры Д. Трампа для устранения так называемого торгового дисбаланса ставят сельское хозяйство США в тяжелое положение", — добавил он.

Менеджер по закупкам экспортной компании Infinity 8 International Trade LLC Хармит Дхиндса объяснил проигрышную ситуацию на реальном примере.

Он сказал, что в прошлом году его компания отправила 10 тыс. 11-фунтовых /4,1 кг/ коробок вишни и 76,4 тыс. 50-фунтовых /18,5 кг/ коробок апельсинов из Валенсии покупателям в Шанхай, однако в этом году было отправлено всего 240 коробок вишни и 3240 коробок апельсинов.

"Эти потери никогда не удастся полностью возместить", — сказал Х. Дхиндса, пояснив, что даже если у американских фермеров позднее появится выход на китайский рынок, Китай к тому моменту уже начнет потреблять больше продуктов местного производства или же закупать эти продукты в других странах, таких как Египет, ЮАР и Испания.

Согласно новому исследованию центра сельскохозяйственных проблем и департамента экономики сельского хозяйства и ресурсов Калифорнийского университета в Дэвисе, только из-за тарифной войны потери в торговле десятью видами товаров — миндалем, пеканом, фисташками, грецкими орехами, яблоками, апельсинами, изюмом, вишней, черешней и столовым виноградом — составят 2,64 млрд долларов США в год.

Потери от перенаправления этих товаров на альтернативные рынки составят 3,34 млрд долларов в год, говорится в исследовании. —0—