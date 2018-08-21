Ещё
Совокупные активы банков Московского региона в I полугодии снизились на 0,7%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.21
$
67.40
77.32
77.45
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.26
+0.21 Золото
1194.78
+0.01 РТС
1061.64
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1516
–0.0083
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Совокупные активы банков Московского региона в I полугодии снизились на 0,7% 

Прайм 17 минут назад
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I полугодии 2018 года сократились на 0,7%, до 52 268,7 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло увеличение как удельного веса рублевых активов (с 76,4% до 76,9%), так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,8% до 77%).
В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов не изменился (8,8%), удельный вес обязательств кредитных организаций уменьшился (с 81,9% до 81,6%), а доля резервов на возможные потери увеличилась (с 9,4% до 9,6%).
По состоянию на 1 июля 2018 года в Московском регионе действовало 266 кредитных организаций, 260 в Москве и 6 в Московской области (на 01.01.2018 — 284 кредитные организации, 277 в Москве и 7 в Московской области).
Прайм: последние новости
США продадут 11 млн баррелей нефти из стратегических запасов‍ Чистая прибыль "Детского мира" по МСФО в I полугодии выросла на 46% Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются в основном в плюсе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы оставят Россию без газа417
Россиянин нашел способ накупить жилья за счет государства
Трамп выставил Москве условия424
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля
Раскрыты детали нового российского мегамоста16
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение