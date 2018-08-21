Гончаров: Уже в этом году на Украине возможен обвал рынка облигаций

МИНФИН И НБУ СТРОЯТ ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ПИРАМИДАХ ОВГЗ, — УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ ВОЗМОЖЕН ОБВАЛ

Ни у кого не осталось сомнений, чем сегодня занимаются наши Минфин и Нацбанк. Они строят финансовые пирамиды, основанные на пирамидах ОВГЗ. И с чем теперь сидят госбанки и НБУ? С огромными «плечами» в этих финансовых пирамидах. И не приведи Господь, если начнется обвал на рынке облигаций, все эти пирамиды полетят к чертям, как в кризисном 2008 году.

Судите сами. ПЕРВЫЙ УЖАСТИК, госдолг на июнь 2018г. составил 76,3 млрд долл. США (из этой суммы 60% или 47,2 млрд долл. США — внешние заимствования, куда входит 9,6 млрд долларов гарантированного государством долга, а остальное — прямой долг Украины в виде еврооблигаций); в нацвалюте — 625 млрд грн. (ОВГЗ), что составляет 30% общего долга, из которых более половины (56%) — в собственности Нацбанка (до 2016г. НБУ финансировал «дыры» в бюджете, выкупая ОВГЗ у Минфина, госбанков и Нафтогаза ). Именно такая скрытая эмиссия гривны вела к обострению дисбалансов и в конечном итоге — к инфляции и девальвации. ВТОРОЙ УЖАСТИК, около трети ОВГЗ (36%) — в собственности госбанков, львиная доля которых была направлена на докапитализацию банков; остальной объем гособлигаций (8%) держат частные коммерческие банки, физические и юридические лица, а также нерезиденты.