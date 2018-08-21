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ФАС разрешила ВТБ увеличить долю в Новороссийском комбинате хлебопродуктов
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ФАС разрешила ВТБ увеличить долю в Новороссийском комбинате хлебопродуктов 

Rambler News Service 6 минут назад
Фото: Ведомости
Федеральная антимонопольная служба разрешила ВТБ приобрести 10,93% голосующих акций Новороссийского комбината хлебопродуктов и, соответственно, увеличение доли владения комбинатом до 33,18%.
«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Банка ВТБ … о даче предварительного согласия на приобретение 10,93% голосующих акций «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», … что в совокупности с уже имеющимися у Банка ВТБ акциями составит 33,18% голосующих акций «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении ФАС.
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