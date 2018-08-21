ФАС разрешила ВТБ увеличить долю в Новороссийском комбинате хлебопродуктов

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Банка ВТБ … о даче предварительного согласия на приобретение 10,93% голосующих акций «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», … что в совокупности с уже имеющимися у Банка ВТБ акциями составит 33,18% голосующих акций «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении ФАС.