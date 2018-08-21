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Инвестиции в основной капитал Тульской области выросли на 34%
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Инвестиции в основной капитал Тульской области выросли на 34% 

РИА Новости 6 минут назад
ТУЛА, 21 авг — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Тульской области за первое полугодие 2018 года составил более 62 миллиардов рублей, что на 34% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Итоги социально-экономического развития Тульской области за первое полугодие текущего года подведены на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.
"Инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2018 года составили 62,6 миллиарда рублей — 134,8% к аналогичному периоду 2017 года. По данному показателю Тульская область занимает первое место в ЦФО и 10-е место в России", — сказал собеседник агентства со ссылкой на слова министра экономического развития области Григория Лаврухина.
Внешнеторговый оборот Тульской области составил 2 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 9,2%. Экспорт увеличился на 8,6% и составил 1 миллиард 541,9 миллиона долларов. Как отмечалось на совещании, экспорт товаров из Тульской области по стоимости превышает объемы импорта в три раза.
В пресс-службе напомнили, что по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России Тульская область уже третий год находится в пятерке лидеров. На Петербургском международном экономическом форуме регион подписал 19 соглашений с общим объемом инвестиций свыше 88 миллиардов рублей. В области появятся новые высокотехнологичные производства, в том числе, в особой экономической зоне «Узловая». Первые резиденты придут и на территорию опережающего социально-экономического развития в Ефремове.
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